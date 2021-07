Vídeo: recém-nascida é arremessada pela mãe para fora do ônibus; veja

A mãe colocou a criança recém nascido em um saco de lixo e arremessou o bebê para fora do ônibus em movimento | Foto: Reprodução

Um verdadeiro milagre é a vida de uma bebê recém-nascida que foi atirada pela janela do ônibus pela própria mãe.

Depois de quase 30 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, a recém-nascida que foi jogada de um ônibus em movimento teve alta hospitalar. O caso ocorreu em 30 de junho, na cidade de Panambi, noroeste do Rio Grande do Sul.

Câmeras de segurança registraram o crime. A bebê foi arremessada para fora do veículo em uma noite que registrava temperaturas próximas de zero no estado.

Um caminhoneiro acionou a polícia, que encontrou a recém-nascida. Ela foi encaminhada ao hospital, com traumatismo craniano, hipotermia e ferimentos pelo corpo.

Em depoimento à polícia, a mulher, uma jovem de 20 anos, afirmou que escondeu a gravidez da família e disse não ter condições de criá-la.

A bebê foi encaminhada ao Conselho Tutelar, que deve decidir o futuro da criança.

Veja o vídeo chocante:

Um milagre

A criança ter sobrevivido a queda pode ter sido uma espécie de milagre, mas os especialistas também explicam. Os corpos dos bebês também são pequenos e mais frágeis. Por isso, crianças têm menor capacidade de absorver o impacto de uma queda.

Sua pele é mais delicada, os órgãos internos ainda são imaturos, o esqueleto é frágil e o crânio ainda não está completamente fechado. Como consequência, ao cair e bater a cabeça, por exemplo, o cérebro das crianças corre mais risco de sofrer lesões do que o de um adulto.

No entanto, pais devem ficar atentos com os pequenos e evitar quedas.

