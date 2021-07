Vídeo: jovem agride idoso com "voadora" durante discussão em SP

Câmeras de segurança registraram o momento em que um jovem agride um idoso | Foto: Reprodução

São Paulo (SP)- Quem pratica violência contra idosos pode ser preso. A pena prevista é de 2 meses a 1 ano de detenção, e multa. Se o resultado do crime for lesão corporal grave, a pena aumenta para 1 a 4 anos de reclusão. Casos de agressão contra pessoas da melhor idade, são registradas e causam indignação.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um jovem agride um idoso com uma "voadora" durante uma discussão no interior de São Paulo.

A vítima de 78 anos estava de costas e caiu com o rosto no chão.

Veja as imagens:

Veja o vídeo absurdo | Autor: SBT- Primeiro Impacto





O flagrante aconteceu na cidade de José Bonifácio. Segundo informações, os envolvidos tinham problema de convivência antigo e teriam começado a discutir ao se encontrarem na rua.

Nas imagens, o idoso usa uma vassoura para afastar o jovem, que larga a bicicleta e parece se afastar. Entretanto, quando o homem se vira, o jovem reaparece e aplica um chute nas costas do idoso, que cai na hora.

Um homem que estava ao lado do senhor reage e tenta aplicar um golpe mata-leão no moço, mas ele escapa.

O idoso precisou ser socorrido e está em observação em um hospital de São José do Rio Preto, cidade próxima.

O jovem foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e depois liberado.

Cartilha de proteção aos idosos

A cartilha traz orientações sobre os direitos e os cuidados para uma convivência pacífica e respeitosa com os idosos, na família e na vida social, além de prevenir sobre as várias categorias de violência que ocorrem frequentemente contra as pessoas idosas, informando ainda os canais de denúncia.

De janeiro a abril deste ano foram notificadas 2.900 denúncias de violência.

