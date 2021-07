Vídeo: mãe faz filho confessar crime após ver filmagem de assalto

No vídeo gravado pelas câmeras de segurança, é possível ver os dois jovens agindo com violência | Foto: Reprodução

São Paulo (SP)- A crença popular diz que "Por mais que o filho esconda, a mãe sempre sabe". O ruim é quando o filho está aprontando na vida do crime.

Uma mãe reconheceu o filho cometendo um assalto em um vídeo na internet e obrigou o jovem a confessar o crime.

O rapaz e um outro comparsa foram flagrados roubando uma farmácia no último dia 12, em Mogi das Cruzes (SP).

Após reconhecer o próprio filho na cena do crime, ela fez com que o rapaz declarasse ser o autor do assalto, presente nas imagens.

Além de falar com o filho, ela foi atrás da mãe do comparsa e a convenceu de tomar a mesma atitude.

No vídeo gravado pelas câmeras de segurança, é possível ver os dois jovens agindo com violência durante um roubo a uma farmácia.

Eles entram armados e realizam ameaças contra o funcionário do estabelecimento. Após roubarem R$ 250, os criminosos fogem do local.

Ambos confessaram o crime, obrigados pelas próprias mães. Um dos assaltantes era menor de idade e confessou estar sob efeito de drogas durante o roubo.

Em nota, a polícia afirmou que o caso será encaminhado para a Vara da Infância e da Juventude.

Veja o vídeo:

Mãe chora ao ver crime praticado pelo filho

Ao ver a reportagem da prisão do filho, a mãe de Rodrigo Nogueira Fonseca, 24 anos, capturado na em junho de 2020, em uma quitinete no bairro Lírio do Vale (Zona Oeste de Manaus), por filmar agressões feitas ao próprio filho de 1 ano e 10 meses, não conteve as lágrimas ao presenciar o drama familiar exposto para toda a sociedade amazonense.

A mãe do acusado esteve presente no prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), acompanhando a chegada do filho e a apresentação às autoridades policiais.

