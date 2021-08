Briga por coxinha fez homem matar 'amigo' a facadas; imagens fortes

O autor teria deixado uma coxinha cair no chão e chutado o salgado | Foto: Divulgação

Uma discussão banal custou a vida de Ronildo de Lana Cândido, de 34 anos. Ele foi assassinado a facadas pelo próprio amigo, de 27 anos, por causa de uma coxinha que caiu no chão.

O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (13), em um posto de combustíveis perto da BR-116, em Santa Rita de Minas, a 319 quilômetros de Belo Horizonte. O autor do crime foi preso em flagrante ainda no local, e levado para a delegacia de Caratinga. A faca utilizada no crime foi apreendida.

Câmeras de segurança registraram o momento exato do assassinato. A Polícia Militar explicou que o crime aconteceu horas após uma briga entre os dois em um restaurante.

O autor teria deixado uma coxinha cair no chão e chutado o salgado. A vítima teria ficado indignada e queria obrigá-lo a retirar o alimento do solo, mas o colega se negava.

Ainda segundo a PM, a dupla estava sob efeito de bebida alcoólica. Testemunhas relataram que o desentendimento continuou enquanto os dois seguiam de carona de volta para a cidade de Manhuaçu.

Quando desceram do veículo no posto de combustível, o autor já estava com a faca na mão. Segundo informações repassadas à polícia, a vítima estava exaltada e provocava o autor.

Minutos antes do homicídio, um vídeo feito pelo suspeito mostra os dois discutindo e ele com a faca em uma das mãos. Em seguida, o homem ataca o colega. Pelo circuito de segurança do posto é possível ver que algumas pessoas filmavam a ação e não tentaram separar a briga.

Veja imagens fortes

