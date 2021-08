Mãe esquarteja filho recém-nascido e jogo corpo em terreno; veja vídeo

| Foto: Christian Gaston Rizz

Maurília de Carvalho de Sousa foi presa após matar o próprio filho, um recém-nascido, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O corpo da criança foi encontrado em um terreno, sem os braços e pernas e ainda com o cordão umbilical, na última terça-feira (11).

Os agentes trabalharam com a possibilidade de um ataque de animais, mas exames apontaram que a criança nasceu viva, foi asfixiada e então esquartejada. A suspeita foi encontrada em um casa a cerca de 500 metros do local onde o recém-nascido estava.

A mulher confirmou aos policiais que havia dado à luz, mas não confessou o crime. Maurília Sousa vai responder por homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Recém-nascida é arremessada pela mãe para fora do ônibus

Depois de quase 30 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, a recém-nascida que foi jogada de um ônibus em movimento teve alta hospitalar. O caso ocorreu em 30 de junho, na cidade de Panambi, noroeste do Rio Grande do Sul.

A mãe da criança é a principal suspeita e foi acusada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio triplamente qualificado. Ela está presa.

Câmeras de segurança registraram o crime. A bebê foi arremessada para fora do veículo em uma noite que registrava temperaturas próximas de zero no estado.

Um caminhoneiro acionou a polícia, que encontrou a recém-nascida. Ela foi encaminhada ao hospital, com traumatismo craniano, hipotermia e ferimentos pelo corpo.

Em depoimento à polícia, a mulher, uma jovem de 20 anos, afirmou que escondeu a gravidez da família e disse não ter condições de criá-la.

Leia mais

Vídeo: recém-nascida é arremessada pela mãe para fora do ônibus; veja



Empresário é executado com 11 tiros na frente do irmão em Manaus

Exumação não encontra bebê em ventre de grávida assassinada no Rio