Vídeo: homem é esfaqueado pela esposa, mas diz: “Perdoo de coração”

Paraíba (PB)- Um caso ganhou repercussão nas rede sociais. O que seria uma briga de casal quase acaba em tragédia.

Reginaldo Pereira perdoou a esposa, Iris Cristina Rodrigues, após ser esfaqueado por ela no peito. O caso aconteceu na cidade de Pombal, no interior da Paraíba, na última quarta-feira (11).

Em entrevista à uma equipe de televisão local, Iris contou ter cometido a agressão por ciúmes do marido com outra mulher. Ele foi levado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento e foi liberado.

Ao ser questionado na entrevista se perdoaria a mulher, ele respondeu: “Perdoo de coração. Se ela for presa, eu vou junto”.

O caso, no entanto, ainda será investigado e a mulher poderá responder pelo crime de lesão corporal grave.

O caso repercutiu pois o perdão do esposo esfaqueado já foi tema de música do cantor Tierry. A música conta de um homem apaixonado que foi agredido pela companheira e faz um apelo que não dá para acreditar.

"Ôh, Rita, volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ôh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa". A música é sucesso nas redes sociais com milhões de acessos.

Esfaqueado após bater em cachorro

O servidor público Juscelino Nunes da Silva, de 48 anos, morreu após ser esfaqueado na região do pescoço pelo próprio vizinho, que não teve o nome divulgado. O crime ocorreu na noite deste sábado (5), na comunidade Mundo Novo, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, o caso teve início quando o servidor público andava de bicicleta e foi atacado pelo cachorro do suspeito. Na ocasião, Juscelino teria batido no cão e causado a revolta no dono do animal.

