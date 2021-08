Mulher tem pernas quebradas ao ser atropelada por ex; veja vídeo

O homem que realiza a abordagem é um policial que passava pelo local e rendeu o rapaz | Foto: Reprodução

Goiânia (GO)– O que poderia ser um fim de relacionamento com respeito mútuo e novas oportunidades no amor, acabou em um grave acidente.

Um rapaz foi preso suspeito de atropelar propositalmente a ex-namorada em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital.

Uma câmera de segurança registrou quando a mulher foi perseguida e atingida pelo homem, que estava em uma moto. A vítima teve as duas pernas quebradas.

Veja o vídeo surreal:

O caso aconteceu nessa terça-feira (24). A vítima, Aline Rodrigues, está internada em no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Em vídeo gravado no hospital para a TV Anhanguera, ela contou que teve uma das pernas fraturada em três lugares e a outra, em dois.

“Estou sentindo muita dor. Fiz a primeira cirurgia e vou ter que fazer outras. Também estou usando ferros e chapas”, disse ela.

Pelas imagens é possível ver quando a vítima, que estava na calçada, sai correndo ao perceber a aproximação do motociclista, que a atropela. Ao levantar o veículo, o jovem é abordado por um motorista que já sai do carro com a arma em punho.

O homem que realiza a abordagem é um policial que passava pelo local e rendeu o rapaz. Populares ajudaram a vítima até a chegada do socorro.

Em Manaus

Nesta quarta-feira (25), finalizou a espera da família por justiça. Bruno Henrique da Silva foi condenado a 18 anos de prisão , em regime fechado pelo crime ocorrido em 1.º de abril de 2019. Ele matou a esposa, Thainara Barbosa da Silva com 20 facadas e na frente da filha.

No interrogatório em plenário, nesta quarta-feira, Bruno disse não lembrar dos motivos que o levaram a matar a esposa. Da sentença ainda cabe apelação.



