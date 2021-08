Quadrilha ataca agências bancárias e faz moradores reféns em Araçatuba

| Foto: Divulgação

Três agências bancárias foram atacadas por criminosos fortemente armados na região central de Araçatuba (SP), no início da madrugada desta segunda-feira (30). Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP), estão em andamento buscas para localizar os criminosos.

Unidades territoriais da Polícia Militar de Araçatuba, com o apoio de equipes de Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, além do Águia e da Polícia Civil, participam das diligências.

As forças de segurança já conseguiram deter dois suspeitos de participar da ação. Uma equipe do Grupo de Ações Tática Especiais (Gate ) também está em deslocamento para o município. A SSP informou que ao menos três pessoas morreram e três ficaram feridas.

Terror

Após o ataque às agências, o grupo com cerca de 20 criminosos em dez carros abordou pedestres e motoristas e os fizeram reféns na cidade. Eles também cercaram bases da Polícia Militar e viaturas.

Em vídeos que circularam nas redes sociais, algumas vítimas aparecem em uma espécie de "escudo humano" dos criminosos e sobre carros. Outras imagens mostram eles atirando pela cidade.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Para monitorar os policiais, os criminosos contaram com o auxílio de drone. Eles também fecharam algumas entradas da cidade com veículos em chama para evitar que equipes chegassem ao local, segundo a polícia.

Parte dos criminosos fugiu em direção ao bairro Taveira, área rural, onde houve confronto com a polícia. Um criminoso morreu e outro ficou baleado. Ele foi levado à Santa Casa.

A quadrilha abandonou veículos usados no crime e roubou outros de moradores para fugir. Moradores também relataram que encontraram explosivos e munições nas ruas da cidade. Lojas também ficaram danificadas.

| Foto: Divulgação

A Polícia Militar isolou algumas ruas da cidade e orienta que os moradores de Araçatuba não saiam de casa até que a situação esteja controlada, pois há explosivos espalhados pela cidade e que podem ser acionados por calor ou movimento.

O caso já é investigado pela Departamento Estadual de Investigações Criminais de Araçatuba, com o apoio da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos.



Leia mais:

Homem é preso após confessar assassinato de irmão na Zona Leste

Em plena luz do dia, homem morre com tiros na cabeça em Manaus