Homem é executado com mais de 30 tiros de fuzil ao sair de festa

As investigações sobre as ligações telefônicas prosseguem | Foto: Divulgação

Um homem de 42 anos, foi executado com mais de 30 tiros de fuzil ao sair de uma confraternização em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. A suspeita é que o crime tenha relação com tráfico de armas e drogas.

Testemunhas afirmaram à polícia que ouviram os tiros, mas não viram a cena. O crime foi cometido na madrugada de segunda-feira (30).

A polícia suspeita que a vítima, Denis Palacios, tenha envolvimento com o crime organizado na região fronteiriça, local de guerra de facções. Foram 87 execuções registradas na fronteira entre o Brasil e o país vizinho, no primeiro semestre deste ano.

A Polícia Federal flagrou, recentemente, conversas do Primeiro Comando da Capital, fação criminosa de São Paulo. Nos relatos, os criminosos negociam a entrega de 60 fuzis. O armamento seria entregue no interior paulista.

A suspeita é que essa conversa tenha envolvimento com os ataques realizados em Araçatuba (SP), na madrugada de segunda-feira (30). A segurança na região da rodovia BR-163, que dá acesso ao Paraguai, está sendo reforçada pelas autoridades. As investigações sobre as ligações telefônicas prosseguem.

Veja a reportagem:





*Com informações da assessoria

Leia Mais

Assaltantes de ônibus são baleados ao trocarem tiros com PMs em Manaus

Manaus registra mais dois assassinatos violentos nas últimas horas