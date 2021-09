Flordelis aparece abatida e sem peruca em foto no presídio

| Foto: Divulgação

Acusada de envolvimento na morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, a ex-deputada Flordelis teve sua foto feita durante o processo de fichamento vazada, na terça-feira (31). O registro, onde a pastora aparece sem peruca e com fisionomia abatida, foi feito no último dia 13, quando ela foi presa por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

A prisão preventiva da ex-deputada, que perdeu o foro privilegiado, foi decretada pela juíza Nearis Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói. Na imagem, Flordelis parece estar abatida, com uma camisa branca e cabelos pretos. Ao fundo, a parede usada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) para fichar os detentos.

O visual da pastora e cantora é diferente do habitual, uma vez que ela costuma usar uma peruca ruiva na maioria das suas aparições públicas. Flordelis está presa na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio.

Leia mais:

Tribunal rejeita pedido de Flordelis para trocar juíza

Flordelis pode ir a júri popular