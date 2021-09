Vídeo mostra patroa espancando babá que se jogou de prédio

| Foto: Divulgação

Imagens de um circuito interno de câmeras registraram o momento em que a babá que se jogou de um prédio em Salvador (BA) é espancada e humilhada pela ex-patroa, Melina Esteves França.

As agressões, em uma sequência violenta de socos, tapas, chutes, puxões de cabelo, foram cometidas até mesmo com uma criança no colo da vítima.

A babá Rayana Ribeiro, de 25 anos, pulou do terceiro andar do prédio e sofreu uma fratura no pé, no último dia 26. Com a repercussão e gravidade do caso, outras 11 ex-funcionárias procuraram a polícia para denunciar a criminosa.

Após a divulgação das imagens com a violência, o advogado da agressora abandonou o caso. A polícia já deu início aos depoimentos das outras possíveis vítimas. A mulher está em liberdade, aguardando as investigações pelo crime de violência doméstica. O inquérito tem prazo de 30 dias para ser concluído.

*As informações são do Primeiro Impacto

