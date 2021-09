Adolescentes usam “baladeira” para jogar drogas em presídio

A quantidade exata de droga apreendida não foi divulgada | Foto: Divulgação: DGAP

Goiás (GO)- O que seria um brinquedo usado por crianças para treinar a pontaria, virou uma arma de distribuição de drogas em Goiás.

Dois adolescentes, ambos com 17 anos, foram apreendidos no domingo (5) ao tentarem arremessar, com estilingue, um aparelho de celular e 36 porções de maconha.

Os objetos foram arremessados por cima do muro da Casa de Prisão Provisória do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana.

A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que as drogas estavam dentro de pequenas porcas de parafuso, envoltas em fita isolante.

Durante os trabalhos no local, policiais penais do Grupo de Guaritas e Muralhas flagraram os lançamentos e apreenderam os materiais. A quantidade exata de droga apreendida não foi divulgada.

A administração penitenciária informou, ainda, que abriu procedimento interno para averiguação e aplicação das sanções disciplinares ao detento destinatário do material, conforme determina a Lei de Execução Penal (LEP).

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para investigação e não tiveram seus nomes divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

No Amazonas

No mês de agosto desta ano, duas mulheres, de 28 anos, foram presas ao tentar levar drogas para dentro da unidade prisional do município de Juruá, no interior do Amazonas.

De acordo com as informações de policiais militares do 7º Grupamento de Polícia Militar (GPM), por volta das 9h10, um mototaxista de 29 anos compareceu para entregar a um dos detentos uma sacola contendo produtos alimentícios.

Durante procedimento padrão de revista no material, foi encontrada uma porção média de maconha tipo skunk em um pacote de café, que estava violado.



