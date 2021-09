Presidente da OAB sobre 7 de setembro: "Mal-Intencionados"

O mandatário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) criticou fortemente as intenções dos atos | Foto: Divulgação

Brasília - O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, chamou, nesta segunda-feira (6), as manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convocadas para este 7 de setembro – Dia da Independência do Brasil – de “Marcha dos Alienados e Mal-intencionados”.

O advogado, desafeto de Bolsonaro, lembrou que o Brasil passa por uma crise econômica, com preços em alta (como da carne e dos combustíveis), e sanitária, com a morte de 600 mil pessoas e com remédios incinerados, e destacou que os presentes no ato não se importam com isso.

“A resistência não se prova em confrontos, mas nas urnas e na luta diária pela democracia”, escreveu Santa Cruz. Oportunismo

Em meio à crise institucional embalada por discurso ameaçador de Bolsonaro, o presidente vem estimulando, nas últimas semanas, atos a favor do seu governo e críticos ao Supremo Tribunal Federal (STF).

