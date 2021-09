Vídeo: assaltante morre após atirar acidentalmente contra si próprio

O suspeito morreu no local | Foto: Divulgação

Um homem suspeito de assaltar uma loja de conveniências em Figueira, Região Norte do Paraná, morreu, no último domingo, 12, depois de acertar acidentalmente um tiro contra si próprio durante o assalto. Segundo a Polícia Militar, o criminoso estava acompanhado por outros dois assaltantes.

Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança do local registrou o momento em que um rapaz de casaco verde, acaba atirando no próprio pescoço. O suspeito, que ainda não foi identificado, veio a óbito no local, os outros dois fugiram e ainda não foram localizados

As imagens mostram a ação criminosa e é possível notar que o suspeito estava muito agitado. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil deve investigar os comparsas dele e busca identificá-los e prendê-los.

Veja o vídeo que registrou a morte do suspeito:

| Autor: Divulgação





*Com informações dos sites O Dia e Plantão 190

Leia Mais

"Justiceiro" persegue e abre fogo em assaltantes em Manaus; um morreu

Dupla usava martelo para roubar e um é espancado até a morte em Manaus