Traficante se entrega à Polícia por “crise de vendas e vergonha” em SP

São Roque (SP)- Um caso inusitado aconteceu na cidade localizada a menos de uma hora de distância da capital paulista, São Roque. Aparentemente, o negócio que envolve o tráfico de drogas deu prejuízo para um traficante.

O caso ocorreu na manhã da última sexta-feira (10). De acordo com a Guarda Municipal um traficante, ao ver a viatura que passava patrulhamento pelo bairro, chamou os Guardas e se apresentou dizendo ser um dos traficante , provando ser o gerenciador de entorpecentes do local.

Surpreendentemente ele disse para os Guardas que queria se entregar e ser preso, pois estava cansado com as baixas vendas, sendo uma "crise" e que também não queria causar mais vergonha ao seus familiares.

Ele ainda levou os Guardas até sua casa e por lá entregou aos agentes uma sacola com uma quantia de drogas pronta para venda. Na sacola havia 228 porções de cocaína, 100 porções de crack e 16 porções de maconha.

Ele foi conduzido até a Unidade Policial no qual o delegado deu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ainda na delegacia ao que relato pelas autoridades, demonstrou felicidade ao ser preso.

A Policia Civil vai apurar a situação inusitada e origem das drogas bem como a possíveis outros indivíduos envolvidos com a venda de drogas no bairro.

O traficante que se entregou já possuía condenação por tráfico de drogas e teve liberdade concedida da prisão em maio de 2021.

