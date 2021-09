Grávida tenta se jogar de janela ao ser agredida pelo marido; vídeo

| Foto: Divulgação

O motorista de aplicativo Vitor Batista, de 32 anos, foi preso por agredir a mulher grávida de três meses em Duque de Caxias, Rio Janeiro. Nas imagens, a vítima chega tentar pular a janela.

Assista o vídeo

| Autor: Divulgação

Preso em flagrante, na Delegacia de Atendimento à Mulher, Vitor alegou que era "apenas uma briga de casal".

Maria José contou que apanhou com frequência, ao longo de toda a relação de quase dois anos. Em maio, para fugir da violência, ela disse que se jogou da janela do apartamento no segundo andar — cena quase se repetiu, mas agora registrada pelos vizinhos.

“Ele tinha ciúme e era muito possessivo, não me deixava ir para rua, só para o trabalho. Inclusive perdi meu emprego. No que ele me agredia, eu ficava marcada e não podia trabalhar. Eu inventava desculpas, porque eu ficava dentro de casa”, conta Maria José.

Violência contra mulheres

O Amazonas já possui apenas nos dois primeiros meses de 2021, 2,4 mil casos de violência contra mulheres, sendo 1,7 mil casos registrados como violência psicológica, casos de ameaça, injúria, calúnia e difamação. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que no ano passado, registrou 14.478 casos somente nos casos específicos de violência psicológica.

Leia mais

Vídeo mostra patroa espancando babá que se jogou de prédio



Vídeo mostra vendedora sendo espancada até a morte por causa de R$ 25