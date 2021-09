Empresário é executado com tiros na cabeça em bar; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Um empresário foi executado com tiros na cabeça em um bar na zona sul de São Paulo. O crime ocorreu à luz do dia, e o suspeito ainda não foi identificado.

O criminoso teria entrado no bar já com a arma apontada, em busca da vítima. Assim que o viu, disparou diversas vezes. As cápsulas ficaram espalhadas pelo chão do comércio e o homem fugiu em seguida.

Testemunhas acionaram o Samu, mas o empresário já estava morto quando as equipes chegaram. O local foi periciado e as imagens de câmeras de segurança do bar estão sendo analisadas.

A Polícia Civil tenta descobrir a motivação do crime e trabalha com a possibilidade de uma possível discussão entre o criminoso e a vítima, de 47 anos.

Máquinas de caça-níquel proibidas no Brasil também foram encontradas no local e apreendidas.

Veja o vídeo

Um empresário foi executado com tiros na cabeça em um bar na zona sul de São Paulo. Crime ocorreu à luz do dia.O suspeito teria entrado no bar já com a arma ... | Autor: SBT News

*Com informações do Primeiro Impacto

Leia mais:

Refém, população mantém obediência à lei do tráfico em Manaus

Mulher é estuprada após ser puxada por homem para mata em ramal do AM