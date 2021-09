Mulher arranca pedaço da orelha do namorado após agressões em MG

De acordo com a Polícia Militar, o casal começou discutir quando a mulher comunicou ao companheiro que sairia de casa | Foto: Reprodução

MINAS GERAIS (MG)- Casos de violência contra a mulher são registrados diariamente em todo o Brasil. A rotina de crimes contra a moral e a integridade física fazem com que mulheres abandonem o ciclo de violência. Em muitos casos, a mulher agredida busca defesa na vingança com as próprias mãos .

Uma mulher de 26 anos arrancou um pedaço da orelha do namorado, de 16, após ser impedida de sair de casa e agredida por ele.

O caso foi registrado em Coronel Fabriciano, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, no último sábado (25). Para evitar a continuidade das agressões, a mulher mordeu a orelha do adolescente e acabou arrancando o lóbulo.

De acordo com a Polícia Militar, o casal começou discutir quando a mulher comunicou ao companheiro que sairia de casa. O adolescente não aceitou e passou a agredi-la.

A vítima contou que foi atingida com golpes na cabeça e teve o braço, as costas e o punho mordidos pelo parceiro. Além disso, ela se queixou de lesões na boca e joelho. O rapaz foi atendido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele deu entrada no Hospital José Maria de Moraes onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

Brigas constantes

Vizinhos disseram que o casal se desentende com frequência. Os dois estão juntos há dois anos e têm uma filha de apenas sete meses. O Conselho Tutelar deixou a bebê sob a responsabilidade de familiares.

A mulher foi medicada na unidade de saúde e liberada. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia. O BHAZ entrou em contato com a Polícia Civil para saber sobre as investigações do caso. Assim que recebermos um retorno, a matéria será atualizada.

No RJ

Dayana Cristina Rodrigues Machado, de 33 anos, foi presa em flagrante após ter matado o marido a facadas e depois ter decepado o órgão genital da vítima. O caso aconteceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Segundo informações da polícia, o crime teria acontecido por volta das 4h, na casa do casal. O casal tinha um relacionamento que durou 10 anos e estavam separados há dois. André e a esposa Dayana, tinham um pizzaria juntos.

Na noite do crime, o ex-casal foi até uma lanchonete e discutiram. Em um momento de raiva, André chegou a agredir um dos filhos do casal. Eles eram pais de dois filhos, um menino de 8 anos e uma menina de 5 anos.

