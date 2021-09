Policial do RJ é afastado após tirar fotos de mulher nua em delegacia

Veja no que deu | Foto: Reprodução

RIO DE JANEIRO (RJ)- A Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPOL) instaurou um procedimento para investigar as fotos de uma mulher nua feitas no interior de uma delegacia em Iguaba Grande, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Um agente da Polícia Civil, lotado na delegacia, foi afastado das funções após ser identificado como o autor das imagens que estão viralizando nas redes sociais.

Nos registros, a mulher, que não teve a identidade revelada, aparece completamente nua subindo as escadas da delegacia. Numa outra imagem, ela sai de uma viatura estacionada em frente ao DP.

Os agentes buscam saber quem estava de plantão no momento em que as fotos foram tiradas.

Veja:

No AM

Em julho de 2019, um cantor surpreendeu a todos ao pôr duas mulheres nuas no palco onde realizada um show. O estabelecimento está situado em frente à quadra da Escola de Samba Aparecida, no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra uma mulher no palco completamente nua. Uma outra mulher que aparece dançando na gravação, também teria tirado toda a roupa durante a apresentação do cantor. Não publicaremos o vídeo por conter nudez explícita.

O cantor da banda Forró na Pegada, Gabriel Tavares, conhecido como Biell Loop, já se envolveu em outra polêmica. Em março desde ano, ele apareceu em um vídeo, onde supostamente tem relações sexuais com um porco.

