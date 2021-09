Mulher liga para 190 e finge pedir pizza para denunciar marido; ouça

A mulher estava sendo vítima de agressão pelo marido | Foto: Reprodução

DISTRITO FEDERAL (DF)- Casos de violência contra a mulher são registradas todos os dias em todo o Brasil. Só no Amazonas, o número de casos chegou a mais de 9 mil , no primeiro semestre de 2021.

No Distrito Federal, um caso de denúncia de forma inusitada chamou a atenção da polícia. O fato ocorreu na noite da última terça-feira (28).

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima estava sendo ameaçada pelo marido com uma faca.

A mulher estava sendo vítima de agressão pelo marido. Ela simulou uma ligação para uma pizzaria a fim de pedir ajuda por meio do 190. A mulher conseguiu socorro ao falar em código com um policial militar.

Em áudio obtido pelo site Metrópoles, é possível identificar que a denunciante, nitidamente nervosa, fala em “casa branca”, referindo-se à arma branca usada pelo homem no momento das ameaças.

Logo em seguida, finge que gostaria de receber uma pizza de peperoni e informa o endereço.

Confira o diálogo:

Transcrição:

PM: – Polícia Militar emergência.

Vítima: – Pizza de pepperoni.

PM: – Me passa o endereço, senhora. (a mulher informa o endereço)

Vítima: – Arma branca

PM: – Casa branca?

Vítima: – Arma branca, arma branca

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução





O policial militar que atendeu a ligação rapidamente percebeu que o caso se tratava de um pedido de socorro e enviou uma equipe para o endereço da solicitante.

Quando chegarem ao local, os policiais conversaram com um dos moradores, irmão da vítima, que relatou as discussões do casal. Depois disso, os agentes dirigiram-se até a casa da mulher, que, segundo a polícia, estava “bastante apavorada” e confirmou a ameaça.

O suspeito chegou a amolar a faca na frente da vítima. “No passado, a mãe da mulher foi vítima do companheiro também com golpes de faca. Ele usava o caso para ameaçar e fazer com que ela não o denunciasse”, explicou o sargento Fabio Cabral, que atendeu a ocorrência.

O homem foi detido no imóvel, e a faca usada nas ameaças, apreendida. O casal foi levado à 15ª DP para registro da ocorrência.

*Metrópoles

Leia mais:

Ex-secretário é flagrado agredindo mulher no Amazonas