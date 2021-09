Vídeo: adolescente é espancada por membro de facção com madeira

Nas imagens, há menções e gestos que remetem aos grupos criminosos da região | Foto: Reprodução

PIAUÍ (PI)- Vídeos feitos por facções criminosas durante punição de desafetos possui apenas um objetivo: dar o recado para facções rivais.

Nesta semana, uma menor de idade foi filmada sendo espancada por um homem com um pedaço de madeira na zona norte de Teresina, no Piauí.

O vídeo se espalhou pelas redes sociais e o Conselho Tutelar da região foi acionado para tentar identificar a vítima e a mãe. Nenhum registro foi feito em delegacia e a polícia não soube identificar quem são o agressor e os comparsas.

O espancador seria integrante de uma facção criminosa e acusa a jovem de ser de uma organização rival. De acordo com vizinhos, três homens chegaram à casa da adolescente e deram início à covardia, além de gravar a violência.

Nas imagens, há menções e gestos que remetem aos grupos criminosos da região.

Veja o vídeo:

| Autor: SBT - Primeiro Impacto





Executam sem piedade

Duas irmãs gêmeas, identificadas como Amanda e Amália, de 18 anos, foram executadas a tiros por membros de uma facção criminosa. O crime foi filmado e o vídeo compartilhado na internet.

O assassinato das jovens aconteceu na cidade de Pacajus, no Ceará, e, segundo informações, teria sido uma queima de arquivo. Pois, Amanda e Amália, que eram idênticas, estariam se relacionando com traficantes da região.



Ambas foram obrigadas a se ajoelhar, de costas, enquanto levantavam os cabelos com as mãos, expondo a nunca. Em seguida, elas são atingidas com diversos tiros.



Duas amazonenses também foram executadas a mando de facção . Julia Renata Garcia Rafael, de 26 anos, e Claudia Cristina, de 35 anos, que desapareceram no dia 3 de junho, no feriado de Corpus Christ quando foram a uma festa clandestina na comunidade de Paraisópolis, foram encontradas mortas.

Leia mais:

Adolescente é interrogada no "tribunal do crime" em Manaus