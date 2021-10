Homem é executado por criminosos disfarçados de mototaxistas em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Após ser surpreendido por criminosos, um autônomo identificado como João Ricardo de Oliveira Rodrigues, de 30 anos, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (30), em um posto de combustíveis na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, a vítima estava no local quando a dupla disfarçada de mototaxista chegou e efetuou vários disparos contra o homem, que agonizou no local.

A vítima foi socorrida pela população e encaminhada ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do conjunto Galiléia, na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar ainda foi acionada para conduzir a ocorrência.

O corpo do autônomo foi levado ao necrotério da unidade hospitalar e removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para exame necroscópico. Familiares estavam acompanhando os trâmites do corpo muito abalados emocionalmente.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até o momento nenhum suspeito do crime foi preso.

