Homem é carbonizado em suposto ritual macabro no DF

DISTRITO FEDERAL (DF) - A morte de um homem encontrado mutilado e carbonizado em um terreno baldio na região de Samambaia Norte, nessa segunda-feira (4), teria ocorrido durante um suposto ritual satânico.

A vítima foi identificada como Antônio Carlos Pires de Lima. Investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) apuram o assassinato.

A suspeita é que a vitima tenha sido executada durante um ritual macabro realizado dentro de uma casa.

Logo após o crime, os autores teriam jogado os restos mortais do homem no terreno, em um conjunto próximo da residência.

Equipes da PCDF estão ouvindo testemunhas e coletando informações que levem ao paradeiro dos suspeitos.

Mortos em ritual

Em agosto deste ano um caso chocou o Brasil. O médico urologista e pastor Paulo de Oliveira Cesar, de 68 anos, e a sua esposa Raquel Heringer Cesar, de 61 anos, foram assassinados pelo próprio filho, o estudante de medicina Guilherme Heringer Cesar, de 22 anos, durante um ritual satânico.

Policiais que atenderam a ocorrência, relataram que dentro do apartamento foram encontrados desenhos de cruzes invertidas por toda a parte e um versículo bíblico escrito, além dos dígitos 666 nas portas, considerados por religiosos como o “número da besta” . Páginas da Bíblia também foram queimadas dentro do local.

Relembre o caso:

Em Manaus, no mês de junho, um feto foi encontrado dentro de uma lixeira situada próxima a um esgoto na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Segundo os policiais, no saco havia uma mensagem com magia negra e panos com sangue.

Leia mais:

