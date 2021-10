Ladrão tropeça, é mordido por cão e desiste de assalto; veja vídeo

O vídeo mostra o ladrão atrapalhado | Foto: Reprodução redes sociais

FORTALEZA (CE)- Tudo indicava que seria uma tarde tranquila para os moradores do bairro Mondubim, em Fortaleza.

Eles presenciaram uma cena um tanto quanto inusitada na tarde dessa terça-feira (5). Uma câmera de segurança externa de um estabelecimento comercial registrou uma tentativa de assalto que foi frustrada.

Tudo isso porque o ladrão teve uma série de problemas durante o assalto.

Nas imagens é possível ver o momento em que os homens se aproximam do local em uma moto. Um deles, de boné e blusa preta, desce do veículo e logo tropeça na calçada.

Como se não bastasse, a sandália que ele usava voa para longe e o rapaz chega aos trancos na calçada, onde duas jovens estão conversando, acompanhadas de um gato de um cachorro.

Diante da confusão, o cão logo parte pra cima do suspeito, atacando-o com mordidas no pé, e ele desiste do assalto.

Segundo uma comerciante local, a avenida é bastante conhecida devido ao alto número de assaltos.

Veja o vídeo bizarro:

