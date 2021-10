12 pastores da Igreja Universal são investigados por desvio milionário

Indo contra o mandamento bíblico de que não deve tirar dinheiro ou bens do próximo, bíblicos, ex-pastores da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) são investigados pelo desvio de dízimos e ofertas dentro das unidades religiosas de Brasília. A informação é do portal Metrópoles.

A direção da Universal denunciou o possível esquema e o Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), aceitou a denúncia e investiga o caso.

A suspeita da Universal é que o grupo, supostamente liderado pelo ex-pastor regional Nei Carlos dos Santos, teria desviado, no mínimo, R$ 3 milhões.

Os pastores se organizaram para abrir empresas de fachada e lavar os recursos adquiridos com os desvios, que viriam principalmente do chamado “Culto dos 318”, reunião de fiéis destinada a empresários e pessoas que desejam melhorar suas vidas financeiras.

A Universal afirma que acionou as autoridades policiais ao tomar conhecimento do desfalque milionário, além de demitir os 12 suspeitos de participarem do esquema.

*Com informações do Metrópoles

