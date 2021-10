Filhos são suspeitos de espancar mãe idosa; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

GOIÁS (GO) - Dois homens são suspeitos de espancar a própria mãe idosa, em Abadiânia, Goiás. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, um vídeo mostra a mulher com vários hematomas pelo corpo. Os dois chegaram a ser levados para uma delegacia, mas foram liberados após prestarem depoimentos.

Segundo a polícia, a cuidadora da idosa percebeu os diversos hematomas espalhados pelo corpo da mulher, na terça-feira (12). Assim, a profissional chamou a Polícia Militar, logo em seguida.

Ao iniciar as investigações, a polícia suspeitou dos filhos e localizou os dois levando até a Central de Flagrantes de Anápolis, mas o caso não foi configurado flagrante. Por isso, eles foram liberados da delegacia após esclarecimentos.

De acordo com a polícia, a idosa passou por exame de corpo de delito, que confirmou as agressões. Ainda não se sabe há quanto tempo a mulher sofreu maus-tratos pelos próprios filhos.

Após o caso ser registrado, a idosa foi para a casa de outros parentes.

