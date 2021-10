Ao cobrar dívida, PM espanca, enforca e aponta arma para mulher; vídeo

As imagens do momento foram registradas por uma câmera de segurança | Foto: Reprodução

RIACHO FUNDO (DF) - O sargento da Polícia Militar (PMDF), Osiel Alves da Silva, foi o responsável por espancar, enforcar e apontar uma arma para uma empresária do Distrito Federal, na tarde desta quarta-feira (13). O episódio ocorreu dentro do escritório da vítima, no Riacho Fundo, e foi registrado por câmeras do local.

Osiel entrou no local para cobrar uma suposta dívida, estimada em R$ 40 mil. A vítima, que estava no escritório, afirmou não poder quitar o valor integral e sugeriu o parcelamento.

Não gostando da sugestão, o sargento discutiu com a mulher, exigindo a quantia total. A discussão acalorada se transformou em agressão quando o militar disse que, então, levaria todos os objetos da sala comercial.

No local, havia uma grande quantidade de moeda estrangeira, pedras preciosas e cheques de altos valores, além de aparelhos eletrônicos.

Com medo, a mulher tentou tirar o militar do escritório, assim, tendo início uma luta corporal. Com intuito de evitar que o dinheiro fosse levado, a mulher segurou a blusa do sargento, que reagiu torcendo os braços dela, jogando-a no chão e, depois, arrastando-a pelos cabelos.

Logo em seguida, o policial aplica um mata-leão na mulher, além de virá-la de costas e torcer os braços dela, dando a impressão de que a algemaria.

Irritado, ele levanta a vítima pelos cabelos e chega a sacar a pistola, apontando a arma para a cabeça da empresária quando ela esboça uma reação de defesa.

Em seguida, o militar recolhe dólares, euros, folhas de cheque preenchidos com altos valores, computador, celular e a bolsa da vítima, da marca Louis Vuitton.

Antes de deixar o local, o policial trancou a empresária dentro da sala e levou a chave. Ela só conseguiu ser libertada alguns minutos depois, após chamar a atenção de funcionários que estavam em outro andar.

Apresentação na delegacia

O sargento se apresentou na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e entregou o que havia pegado na sala da vítima.

A empresária foi ouvida e afirmou que cerca de US$ 2 mil, uma folha de cheque preenchida e uma pedra de diamante certificada no valor de US$ 15 mil desapareceram. A vítima fará exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) nesta quinta-feira (14).

Como se apresentou espontaneamente, escapando do flagrante, o policial responderá em liberdade.

A PMDF informou que “abrirá o devido processo para apurar a conduta do policial e, até que os fatos sejam elucidados, medidas cautelares serão adotadas, e o policial será afastado das atividades de policiamento.”

Defesa do PM

Em sua defesa, o PM alegou em nota enviada ao site Metrópoles que a empresa da vítima estava como uma dívida de US$ 8 mil e se indispôs a liquidar. Além disso, a mulher que iniciou as agressões, deixando Osiel enfurecido.

" Ela acumulou uma dívida de US$ 8 mil e se indispôs a liquidar, apesar de protelar o pagamento há cerca de 2 anos com promessas semanais de pagamento. Diante dos fatos, Osiel foi conversar com ela (empresária), como já havia feito antes e sem esperar ter um final trágico. Primeiro, ela o puxou pelo braço e afirmou que deveria arcar com o prejuízo, e ela anunciou que é uma estelionatária. Diante do ocorrido, Osiel ficou enfurecido. " Defesa do PM,

Além disso, o policial argumentou que sofreu ameaças por parte da mulher, que faz o uso de uma faca.

" Quando foi ameaçado com uma faca, sacou um simulacro para a mulher, que abaixou a faca ao se intimidar. Quando foi agredido na cabeça por trás, aplicou o golpe mata-leão. Que em momento algum a puxou pelo cabelo. Que pegou alguns pertences e, imediatamente, se arrependeu de haver se exaltado e deslocou-se à 21ª DP para registro da ocorrência de exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal recíproca. Informa que foi ao IML ontem à noite e que vai entrar com bloqueio judicial dos bens e contas até total liquidação da dívida. " Defesa do PM,

*Com informações do Metrópoles

