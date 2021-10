PF faz buscas em casa de suspeito de divulgar pornografia infantil

Policiais federais cumpriram, hoje (18), um mandado judicial de busca e apreensão na casa de um suspeito de produzir e divulgar imagens e vídeos de pornografia infantil. Na residência do suspeito, em Cariacica (ES), na região metropolitana de Vitória, os agentes encontraram farto material contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes.

“Com a realização das buscas, conseguimos a comprovação do cometimento do crime. Foram encontradas peças e roupas utilizadas em vídeos de abuso sexual infantil”, disse o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas.

O nome do suspeito não foi divulgado. Segundo a PF, o homem já vinha sendo monitorado e a ação deflagrada esta manhã é resultado de uma cooperação com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (Ncmec, do inglês, National Center for Missing and Exploited Children).

Além de responder pelos crimes de produzir, transmitir e ou armazenar material pornográfico infantil, o investigado poderá ser denunciado por estupro de vulneráveis caso alguma das vítimas seja identificada.

Leia Mais

CMM aprova Semana de Conscientização sobre malefícios da Pornografia

Pastor é preso por estuprar adolescentes e filmar ato na Bahia



*Com informações da Agência Brasil