Motorista persegue e atropela assaltantes após ser roubado; vídeo

Após ser assaltado, um motorista resolveu perseguir a dupla de criminosos na cidade de Parauapebas, no Pará.

O flagrante foi registrado por um circuito de segurança. Nas imagens, o condutor do veículo aparece atropelando os ladrões, que estavam em uma moto. Apesar da queda, eles conseguiram fugir.

No local do crime, foi encontrada uma carteira com documentos pessoais, que podem pertencer a um dos assaltantes ou uma vítima dos criminosos. Na fuga, a moto utilizada no crime também foi deixada para trás.

A polícia trabalha para identificar os suspeitos.

*Com informações do Primeiro Impacto

