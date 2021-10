Vídeo: travestis quebram dentes e rasgam orelha de policial federal

O agente teve três dentes quebrados e uma orelha rasgada, além de várias lesões pelo corpo | Foto: Reprodução

PARANÁ (PR) - Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um policial federal sendo espancado por três travestis na madrugada deste sábado (23), na Avenida Colombo, no município de Maringá (PR). Nas imagens elas reclamam de falta de pagamento por um programa.

A gravação flagrou diversos golpes desferidos contra o agente. O federal tenta fugir, mas em certo momento, uma delas grita: “Não deixa ele entrar no carro”. Uma outra afirma que o policial a ameaçou com uma arma.

Outra tomada mostra o homem caído no chão, com agentes da Semob no local após intervenção para conter o linchamento. Ainda assim, uma travesti levanta a cabeça do policial caído e acerta outro golpe. “Se mostra agora, mostra o seu rosto”, grita.

Veja:

| Autor: Reprodução

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil do Paraná (PCPR), o agente teve três dentes quebrados e uma orelha rasgada, além de várias lesões pelo corpo.

Questionado na delegacia sobre como teria começado a confusão, ele afirmou não lembrar de nada. O homem apresentou carteira funcional da corporação, confirmando ser servidor. Apesar disso, no documento consta ser “agente federal sem posse de arma”.

O homem foi levado à 9ª Subdivisão Policial de Maringá, já que estava com uma arma de fogo, da Tauros, modelo G2C, calibre 9mm. A arma de fogo foi apreendida. Nenhuma das travestis foi detida.

*Metrópoles

