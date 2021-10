Enquanto cortava cabelo, bebê de 1 ano morre baleado no Rio de Janeiro

O pai do bebê de apenas 1 ano e meio, lamentou a perda do filho nas redes sociais | Foto: Reprodução

RIO DE JANEIRO (RJ) - O bebê Mário Neto Ferreira Lourenço, de um ano e meio, foi vítima de uma bala perdida, na tarde de segunda-feira (25), enquanto cortava cabelo no bairro Jacutinga, em Mesquita, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O bebê estava com o pai no salão quando foi atingido por um disparo. A criança chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

Nas redes sociais, o pai de Mário lamentou a perda do filho e afirmou que o menino foi vítima da violência do Rio de Janeiro.

" Hoje […] meu filho perdeu a vida cortando cabelo no salão, vítima da violência do estado do Rio de Janeiro. Até quando vamos perder entes queridos? Um ano e 6 meses, meu príncipe. Senhor, misericórdia. Muita dor na minha alma. " Pai do bebê,

Além do bebê, um homem e um adolescente foram mortos no mesmo tiroteio. As vítimas foram identificadas como Ruan Batista de Souza, de 24 anos, e Renan Felipe Batista Nunes, de 17 anos. Uma outra criança, de três anos, também foi baleada e encaminhada para uma unidade saúde da região.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que equipes do 20° BPM (Mesquita) foram acionadas para verificar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo no Bairro da Jacutinga.

" Chegando ao local, os policiais foram informados de que quatro pessoas foram atingidas e socorridas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Dentre as vítimas, um homem, um adolescente e uma criança não resistiram aos ferimentos. Uma segunda criança sobreviveu. Até o momento, a autoria e a motivação da ação são desconhecidas. " Nota da Secretaria de Estado de Polícia Militar,

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) informou que os policiais coletaram imagens de câmeras de segurança para análise. O caso será investigado para descobrir a autoria dos disparos.

