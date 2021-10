Adolescente mata os irmãos de 4 e 2 anos carbonizados por ciúme da mãe

| Foto: Reprodução

MARICÁ (RJ) - Ódio e ciúmes. Isso que, possivelmente, teria motivado a morte dos irmãos Vicente e Valentim Costa, de 4 e 2 anos, que morreram carbonizados na última segunda-feira (25), na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Maricá. O principal suspeito do crime é o próprio irmão das crianças, um adolescente de 16 anos.

De acordo com a Delegacia de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o adolescente é suspeito de asfixiar os irmãos, por meio de esganadura e, em seguida, atear fogo nas crianças ainda vivas.

Segundo com os vizinhos, a mãe das crianças havia saído de casa para ir a um comércio e deixou os caçulas com o irmão mais velho.

Quando voltou, a mãe encontrou os dois filhos pequenos com os corpos em chamas e tentou salvá-los, mas as crianças não resistiram. Ainda de acordo com testemunhas, o adolescente não estava em casa no momento em que a mãe chegou, mas foi encontrado na região por vizinhos.

Uma vizinha contou que ouviu os gritos de desespero os gritos de desespero da mãe ao encontrar os filhos pequenos no chão. Quando a mulher e o filho adolescente se encontram, ela questionou "o que aconteceu?" e ele confessou ter matado os irmãos.

O crime teria sido motivado por ciúmes da mãe, além da raiva que nutria pelo padrasto, pai das vítimas. O adolescente foi apreendido por fato análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil e encaminhado ao Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (DEGASE).

Leia mais:

Adolescente foge de casa e denuncia irmão por estupro em Manaus

Homem é preso após confessar assassinato de irmão na Zona Leste