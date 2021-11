Vídeo mostra mulher fugindo de marido com faca antes de ser morta;veja

| Foto: Divulgação

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que uma mulher de 38 anos fugia do companheiro antes de ser morta a facadas em São Carlos (SP) na noite de sábado (6). O suspeito de 46 anos foi preso em flagrante por feminicídio e alegou uma suposta traição para cometer o crime.

No vídeo, é possível ver Marisa de Sousa Pereira fugindo do companheiro, que está em posse de uma faca, pela Avenida José Pereira Lopes. A mulher passa na frente de carros e entra em uma farmácia em busca de socorro.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a vítima foi atingida por diversos golpes e ficou com faca cravada no pescoço. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O ajudante de pedreiro Etevaldo Gama de Oliveira, com quem Marisa tinha uma união estável, tentou fugir após o crime, mas foi contido por testemunhas até a chegada da Polícia Militar. Ele está preso no Centro de Triagem de São Carlos e, até a publicação desta reportagem, ele não tinha apresentado advogado.

A vítima foi enterrada no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, no domingo (7). O casal tinha três filhas, duas delas 16 e 6 anos, que ficaram sob cuidados de vizinhos até a chegada de familiares da vítima, que são de Campinas.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Porão afasta funcionário e pede perdão da família de Eliza Samudio

Mulher é morta com tiro na cabeça na zona Norte de Manaus