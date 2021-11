Dono de motel mata funcionário após descobrir caso com a esposa dele

O suspeito contou que ao descobrir a traição, tentou conversar com a vítima, que teria sacado uma arma contra ele | Foto: Reprodução

MARÍLIA (SP)- Um funcionário de motel no interior de São Paulo foi assassinado a tiros pelo próprio patrão na manhã do último dia 31 de outubro. O caso veio à tona nesta quinta-feira (11).

Ele estava chegando para trabalhar quando foi atingido pelas costas com três tiros. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o dono do estabelecimento é um coronel da Polícia Militar aposentado e o crime teria sido motivado pela descoberta de uma traição..

Segundo as investigações, a vítima, Daniel Ricardo da Silva trabalhava como ajudante e morava em um cômodo nos fundos do motel, na cidade de Marília.

Na última quinta-feira (4), o policial aposentado foi preso temporariamente após se apresentar na delegacia e confessar a autoria do crime. Em seu depoimento, ele disse que os disparos foram efetuados em legítima defesa.

O suspeito contou que ao descobrir a traição, tentou conversar com a vítima, que teria sacado uma arma contra ele. Ele então teve a reação de disparar contra o funcionário antes que ele pudesse apertar o gatilho.

“A arma do crime ainda não foi localizada e o coronel alega que a deixou no local. Ao lado do corpo havia uma arma da PM, mas que é da esposa do suspeito, também policial militar. No entanto, nada indica que essa arma foi ou estivesse sendo utilizada pela vítima”, explica o delegado.

As investigações do caso ainda estão em andamento.

*G1

Leia mais:

Vídeo: marido flagra esposa o traindo na cama ao lado de filho menor

Vídeo: esposa pega marido e amante no cinema e causa confusão