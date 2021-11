Horas depois de casar, homem estupra vizinha na frente das filhas

Durante a execução do crime, o homem consumiu um pino de cocaína e invadiu o quarto das crianças | Foto: Reprodução da Internet

MINAS GERAIS - Um crime chocou moradores de Governador Valadares, de mais de 282 mil habitantes, no norte de Minas Gerais. Horas depois de um homem, 38 anos, se casar no civil com outra mulher ele estuprou a vizinha.



De acordo com informações do jornal Estado de Minas, a esposa do criminoso contou à polícia que o casal havia se casado no civil no sábado (13) e faria a cerimônia religiosa no próprio domingo.



Também aos agentes, a vítima de 23 anos relatou que estava em casa quando, por volta das duas horas da manhã, do último domingo (14), foi surpreendida pelo rapaz em sua área de serviço. Ele empunhou uma faca que estava no local e exigiu o celular da jovem.

O suspeito, então, disse que mataria a moça e suas duas filhas de 2 e 4 anos. Ele a levou para a sala e deu início ao estupro. “Vou me casar e essa vai ser minha despedida”, teria dito.

Durante a execução do crime, o homem consumiu um pino de cocaína e invadiu o quarto das crianças, nu, afirmando que as mataria.

A mulher conseguiu contatar a Polícia Militar e fazer a denúncia. Ela também relatou o ocorrido à sua mãe, que, ao ouvir as características do criminoso, suspeitou de um vizinho.

Esposa do suspeito

Na residência apontada pela mulher, os agentes encontraram a esposa do suspeito. Ele confirmou a informação sobre o casamento e informou que o marido havia desaparecido após a cerimônia no civil.

O rapaz chegou a retornar à casa pela manhã no domingo, mas disse que sairia para comprar leite e não voltou mais. O homem segue foragido.

Já a vítima foi levada ao Hospital Municipal de Governador Valadares e passou por atendimento médico. Liberada, entregou à polícia a faca e uma toalha usadas pelo homem, além do pino com restos de cocaína.





*Com informações do Yahoo Notícias





Leia mais:

Homem estupra mulher e tem 80% do órgão genital cortado em MG

Garoto de 15 anos é apreendido por estuprar irmã deficiente em Manaus