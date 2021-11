Após ser chamado de corno, marido espanca e prende mulher em casa

Durante o “quebra pau”, a mulher teria gritado que o marido era um “corno” | Foto: Divulgação

Rondônia - Um caso de violência contra a mulher, em Porto Velho, Rondônia, chocou os moradores do bairro Aeroclube, na zona Sul da cidade, recentemente. Tudo começou quando a mulher, de 27 anos, dormiu fora de casa, após sair e informar que ia beber com uma amiga.

Na manhã seguinte, ao chegar em casa, o marido teria ido tomar satisfações com a esposa, por conta dela passar a noite na rua. Não aceitando os argumentos da mulher, os dois iniciaram uma forte discussão.

“Eu vi a hora que ela chegou em casa, já que tenho o costume de ficar acordada de madrugada”, disse uma vizinha, que não quis ter o nome revelado.

Durante o “quebra pau”, a mulher teria chamado o marido de “corno”, o que teria deixado o homem, extremamente, revoltado.

“Cheguei a ouvir ‘corno’, ‘cornooo’, de longe. E um reboliço para lá, mas a gente foi dormir, porque sempre foi assim, essa esculhambação. Independente de ser 'corno' ou não, eles deviam se largar. É melhor para os dois", disse a moradora.

Violência

Com o xingamento, o marido desferiu vários socos no rosto e mordidas no braço da mulher. Ela tentou ligar para a polícia diversas vezes, mas foi impedida pelo homem, que a manteve em cárcere privado. Somente durante a tarde, a esposa conseguiu ligar para a polícia, que prendeu o homem em flagrante.

* Com informações do "Rondônia Ao Vivo"

