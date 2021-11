Mãe é presa por torturar a própria filha de 1 ano em BH

A delegada informou ainda que a mãe deixava a filha com amigos para frequentar bares e festas | Foto: Reprodução

BELO HORIZONTE- Uma jovem de 19 anos foi presa suspeita de torturar a própria filha, de 1 ano e 2 meses.

A prisão ocorreu na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Informações sobre o caso foram passadas pela Polícia Civil ontem (16).

O pai da criança levou a filha até uma unidade de saúde após constatar que a menina apresentava hematomas pelo corpo.

De acordo com a delegada Iara França, responsável pela investigação, a gravidade do quadro fez com que a vítima ficasse internada.

Os médicos da Unidade de Pronto Atendimento acionaram a polícia e informaram que a vítima tinha lesões de mordidas e fraturas nos braços e pernas. As investigações começaram em setembro.

A delegada informou ainda que a mãe deixava a filha com amigos para frequentar bares e festas. Estas pessoas também serão investigadas pela Polícia Civil.

Atualmente, a menina está em um abrigo e apresenta quadro de saúde delicado e necessita de cuidados médicos constantes. A Justiça vai decidir quem ficará com a guarda da criança.

A mulher será indiciada por lesão corporal grave e tortura. No momento da prisão, ela informou que está grávida.

