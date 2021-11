Vídeo: Homem invade casa para cheirar e roubar calcinhas

Nas imagens durante a madrugada, uma homem apareceu entrando vagarosamente em direção ao varal de roupas | Foto: Reprodução da Internet

Brasil - Intrigada com o sumiço das calcinhas que deixava no varal de sua casa, uma mulher não identificada fez a instalação de uma câmera de segurança em sua garagem.



Nas imagens durante a madrugada, uma homem apareceu entrando vagarosamente em direção ao varal de roupas. Depois de verificar que ninguém o avistava, o homem pega uma calcinha no varal, cheira e logo sai do local com a peça íntima nas mãos.

Não há informações da cidade em que o caso aconteceu.

Fato semelhante

Um outro caso similar chamou a atenção dos internautas há alguns meses. Em Sorocaba (a 103 quilômetros da capital paulista), uma câmera de vídeo registrou o momento em que um homem se aproximou do portão de uma casa para abordar uma cadela. Com o muro e o portão baixos, o que parecia ser um gesto de carinho na cadela - que se mostrou mansa- era na verdade um furto.

O homem avaliou a roupa do animal e começou a puxar. Em seguida, a cadela se levantou apoiando no portão, quando teve sua veste levada. A abordagem não durou 30 segundos.

Veja a reportagem sobre o ladrão de calcinhas:

