Pai mata o próprio filho ao impedir agressão a mulher e enteado; vídeo

Serra (ES) - Um churrasco em família terminou em tragédia em Serra, no Espírito Santo. O homem matou o próprio filho a facadas ao tentar impedir que ele agredisse a própria esposa e o enteado. Foragido, o pai gravou um vídeo explicando o que aconteceu e afirmou que pretende se entregar à polícia.

O homem confessou que matou o filho, de 28 anos, após passarem o dia juntos em um churrasco de família. Tudo aconteceu pois a vítima estaria agredindo a esposa e dois homens, vendo a situação, agrediram o rapaz. O pai conta que o filho chegou em casa, machucado e pediu que o rapaz tomasse banho e se limpasse, tentando acalmar os ânimos.

O filho não gostando da chamada do pai, começou a agredi-lo. O foragido, então, afirmou que matou o filho para se defender, pois os dois "entraram em luta corporal onde ele desferiu vários socos na minha cabeça e eu já não estava aguentando mais".

O pai disse que foi pegar o carro, para sair do local, mas "eu saí do carro e acabei dando facada nele". O jovem foi atingido por três facadas, uma delas no coração. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital.

O pai, ainda no vídeo, pediu perdão à família.

