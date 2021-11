Mãe flagra babá sufocando filho de cinco meses; confira o vídeo

O momento foi registrado por câmeras de segurança | Foto: Reprodução

Cruzeiro Novo (DF) - Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra uma babá, de 18 anos, sufocando um bebê de apenas cinco meses, em um apartamento,

Nas imagens, é possível ver a babá sentada com a criança. Logo em seguida, ela levanta, coloca o pequeno no carrinho e retorna com o bebê para o sofá. A funcionária, então, pega uma manta e pressiona contra o rosto da criança. Ela segura o tecido com as duas mãos e sufoca o bebê por cerca de 15 segundos.

localizado no Cruzeiro Novo (DF). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e prendeu a jovem, em flagrante por maus-tratos, na segunda-feira (22).

A criança se incomoda, mexe as perninhas e começa a chorar. O vídeo registra a jovem colocando o bebê no colo. Minutos depois, a mãe aparece e pega o filho da babá.

Veja o vídeo do momento:

| Autor: Reprodução

Mãe relata momento de terror

A mãe da criança lembrou o momento em que viu a cena e o susto que tomou. Ela conta que estudava em um dos quartos do apartamento, com a porta fechada, enquanto o bebê estava com a cuidadora na sala.

A mulher monitorava os dois por meio de câmeras do apartamento e viu o momento exato que a babá sufocou a criança com um pedaço de pano. Na mesma hora, ela correu até a sala e questionou a jovem sobre o que estava acontecendo. A profissional respondeu que estava apenas limpando o nariz do garoto.

Assustada, a genitora se trancou no quarto com o filho e pediu que a babá fosse embora. Em seguida, a mãe acessou novamente as imagens das câmeras para ter certeza do que teria ocorrido, tendo constatado que, realmente, a babá havia tentado sufocar o bebê, por duas vezes.

Diante da certeza do ocorrido, ela acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local.

Babá se defende

Para a polícia, a suspeita disse que era a segunda vez que trabalhava como babá para a família. Ela conta que, em determinado momento, o pequeno teria golfado, assim, ela pegou um pano para, supostamente, limpá-lo.

Ela ainda declarou que, enquanto limpava a criança, a patroa foi até a sala, pegou o bebê e seguiu para o quarto. Alguns minutos depois, a mãe voltou à sala e disse que tinha ocorrido um problema no trabalho do marido e pediu que ela fosse embora.

Assim, ela foi para casa e, depois, policiais militares foram até lá e a informaram sobre a acusação de maus-tratos.

O bebê não apresentava sinais de agressão, mas foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito.

*Com informações do Metrópoles

