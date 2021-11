Vídeo: menina de 9 anos luta contra assaltante para defender a mãe

No vídeo, é possível ver que o assaltante empurra a mãe da criança no chão e diante do ataque, a garotinha não pensa duas vezes e pula em cima do homem | Foto: Divulgação

Flórida (EUA) - Considerada uma heroína, Journee Nelson, uma menina de 9 anos, lutou contra um assaltante para defender a mãe, na Flórida, Estados Unidos. O caso foi registrado por câmeras de segurança e viralizou na internet. pela coragem da pequena.

De acordo com as imagens, mãe e filha se dirigiam ao carro, após realizarem compras em um centro comercial, quando foram surpreendidos por um homem que ataca a mulher.

No vídeo, é possível ver que o assaltante empurra a mãe da criança no chão e diante do ataque, a garotinha não pensa duas vezes e pula em cima do homem para tirá-lo de cima da mulher. O criminoso cai e a luta corporal continua.

Segundo os policiais, o assaltante conseguiu fugir no dia do ocorrido, mas foi capturado dois dias depois.

Diante do ato heroico da garotinha, que a polícia não recomenda a reprodução pois dependendo da situação pode terminar em tragédia, a polícia local organizou uma cerimônia na qual homenageou Journee com um certificado e uma medalha por sua coragem.

Veja o vídeo do momento do assalto:

