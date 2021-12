Mulher é flagrada roubando filhote de cachorro em pet shop; veja vídeo

O caso ocorreu em Alagoas | Foto: Reprodução

Arapiraca (AL) - Câmeras de segurança flagraram uma mulher roubando um filhote de cachorro por câmeras de segurança de um pet shop. Nas imagens é possível ver a mulher colocando o animal dentro da bolsa. O caso ocorreu em Arapiraca, no interior de Alagoas.

Antes do furto, a mulher olhou ao redor do estabelecimento, em seguida abriu a grade da gaiola onde ficavam os filhotes de cachorro e puxou o cachorro para dentro da bolsa que segurava e foi embora, sem pagar ou adotar o cão.

Segundo as autoridades locais, a mulher já havia sido presa por cometer furtos em outros estabelecimentos do município.

Veja a reportagem:

Uma mulher foi flagrada roubando um cachorrinho de um pet shop em Arapiraca (AL). Ela tirou o animal da gaiola, colocou em uma bolsa e saiu da loja. A suspei... | Autor: SBT News

Cachorro ganha carinho de criminosos

Um vídeo no mínimo curioso está circulando as redes sociais neste fim de semana. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança de uma residência, é possível acompanhar a ação de uma dupla de assaltantes que 'limpavam' o imóvel. O fato inusitado foi que, durante o roubo, os homens foram surpreendidos por um cão dengoso, que ainda recebeu carinho e colo de um dos assaltantes. O crime aconteceu em uma residência em Jataí, na região sudoeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Militar, a dona de casa contou estar em viagem com a família durante a ação dos ladrões. Só no retorno para a residência que ela soube do roubo, já que o imóvel estava revirado. Foram levados equipamentos como notebook, televisão, mala, aparelho de som e até um carro.

*Com informações do SBT/Primeiro Impacto.

Leia mais:

Cachorro sente bebê chutar na barriga da dona e vídeo viraliza; veja

Morre cachorro Bob que vivia em cemitério desde enterro da dona