Vídeo: empresário é sequestrado após marcar encontro com mulher em app

São Paulo (SP) - Um empresário de 46 anos caiu em um golpe ao marcar encontro com uma moça, por meio de um aplicativo de namoro. O homem acabou sendo sequestrado e levado para a favela do Rio Pequeno, mas a polícia conseguiu identificar o cativeiro e liberta-lo. O caso ocorreu no último domingo (28), na Zona Oeste de São Paulo.

Em imagens da câmera de segurança é possível ver a vítima dentro do seu carro ser rendida por quatro bandidos que o colocam em outro veículo para ser levado para um cativeiro em uma favela.

De acordo com a polícia, o objetivo dos bandidos não era roubar o carro do homem, mas conseguir forçar o sequestrado que fizesse transferência por meio do Pix. Os bandidos conseguiram roubar cerca de R$ 150 mil do homem. O caso ocorreu no último domingo (28) na favela do Rio Pequeno.

Por meio de denúncias, a polícia localizou o cativeiro e conseguiu libertar o empresário, que ficou exilado por 24 horas e também sofreu diversas coronhadas na cabeça. Os criminosos conseguiram fugir.

Crime se repete

No mesmo dia, a polícia encontrou outro carro onde estava mais uma vítima que passava por um crime parecido na favela do Rio Pequeno. O homem contou para os policiais que fez uma ligação por vídeo chamada para a mulher mostrando que estava sendo sequestrado e que os criminosos pediam uma transferência por pix.

