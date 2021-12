Idosa reage a assalto e espanta bandido com "raquetada", veja vídeo

O caso ocorreu em Goiás | Foto: Divulgação

Goiânia (GO) - Uma idosa de 61 anos botou um assaltante para correr na base da “raquetada”, em Goiânia, capital de Goiás. Ela estava sozinha em casa, quando um motoqueiro, fingindo ser entregador, tocou a campainha e, quando a mulher atendeu, puxou um cordão de seu pescoço.

Sem pensar duas vezes, a mulher bateu diversas vezes no assaltante com a raquete de matar mosquitos que, assustado, fugiu.

“Eu acho que ele sabia que eu estava sozinha e já deve ter me visto do lado de fora. Ele avançou no meu pescoço e arrancou minha corrente”, afirma a idosa, contou a imprensa local.

A investigação para identificar o assaltante ficará aos cuidados do 8º Distrito Integrado de Polícia.

