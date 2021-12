Estudante de 17 anos mata colega a facadas dentro de escola

| Foto: Reprodução

Cajapió (MA) - Uma briga de alunos terminou em morte em uma escola no Maranhão. Um estudante de 17 anos esfaqueou outro aluno nos corredores da Escola Municipal Deusete Cortês, em Cajapió, (cerca de 300 km de São Luís). O adolescente foi apreendido pela polícia.

O caso aconteceu por volta das 15h30 de segunda-feira (2). Segundo a polícia, os dois alunos teriam brigado dentro da escola e, fora de si, um deles desferiu diversos golpes contra o outro estudante, na frente da sala de aula. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após o caso, o autor dos golpes fugiu, mas foi encontrado pelos policiais e levado até a Delegacia de São Vicente de Férrer. Logo depois, o adolescente foi encaminhado para o Centro Socioeducativo de Internação Provisória Canaã, em São Luís, onde pode ser internado.

Adolescente de 15 anos mata três em escola

Um adolescente de 15 anos, do segundo ano do Ensino Médio de uma escola de Michigan, nos Estados Unidos, matou a tiros três pessoas e deixou outras seis feridas, no último dia 30 de novembro.

O adolescente foi preso cinco minutos após a chegada da polícia e sua arma foi apreendida. “Acreditamos que ele agiu sozinho”, disse McCabe.

Todos os alunos foram evacuados e transferidos para uma loja próxima, onde os parentes estavam aguardando.

