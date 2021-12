Pano de chão é motivo de briga entre irmãs e vira caso de polícia

A briga foi além, com "direito" a "zunhadas" na cara e empurrões, durante o desentendimento. | Foto: Divulgação

Corumbá (MS) - Um pano de chão não "passado" foi o estopim da briga entre duas irmãs na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A mais nova, de 18 anos, procurou a delegacia da Polícia Civil do município, recentemente, afirmando que foi brutalmente agredida pela irmã de 27 anos.

De acordo com ela, o "pau cantou" depois que a mãe delas teria perguntado a caçula porque não tinha passado o referido pano no chão da residência em que moram. A jovem de 18 anos teria respondido que ainda não tinha realizado a limpeza, pois estava cuidando do sobrinho, filho da irmã mais velha.

Após as declarações, a mulher de 27 anos teria partido para cima da irmã, puxando o cabelo e desferindo um soco no nariz dela. A briga foi além, com "direito" a "zunhadas" na cara e empurrões, durante o desentendimento.

Brigadas

Segundo informações da caçula à Polícia Civil, as irmãs estavam há um tempo sem se falar. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e o motivo delas não se falarem, anteriormente, não foi revelado.

*Com informações do "MidiaMax"

