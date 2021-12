Assalto a ônibus em rodovia termina com passageira idosa morta

O caso ocorreu no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução

São Gonçalo (RJ) - Uma tentativa de assalto na RJ-106, altura de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, terminou com uma passageira morta e outros dois feridos na manhã desta sexta-feira (3). Um ônibus da Viação Amparo foi abordado por dois criminosos e, segundo testemunhas, um policial à paisana reagiu e houve um tiroteio.



Uma passageira morreu e outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres. A mulher que morreu tinha 61 anos. O policial, um homem de 54 anos, está entre os atingidos e foi internado. A outra vítima é um homem que foi baleado na perna.

“Estava no ônibus que sai de Itaipuaçu, sentido Castelo. O ônibus sai 4h20 da manhã. Na altura de Engenho do Roçado, entraram dois rapazes, logo em seguida anunciaram o assalto. Alguém reagiu e, nessa troca de tiros, a pessoa que reagiu foi baleada, uma pessoa que estava mais à frente também foi baleada e uma senhora que estava sentada no banco à minha frente tomou um tiro, parece que no pescoço. Essa pessoa veio a óbito”, contou um passageiro, que preferiu não ser identificado.

O ônibus estava saindo de Maricá em direção ao Rio de Janeiro. Os criminosos fugiram com os telefones celulares de alguns passageiros.

O veículo passará por uma perícia na manhã desta sexta e os passageiros devem prestar depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

