Jovem é obrigada a cavar a própria cova antes de ser morta em SC

A jovem estava desaparecida desde novembro | Foto: Divulgação

Laguna (SC)- Amanda Albach, 21 anos, foi coagida a cavar a própria cova antes de ser baleada e morrer em uma praia de Santa Catarina.

Durante coletiva de imprensa desta sexta (3) a Polícia Civil respondeu algumas perguntas a respeito do crime chocante e confirmou a versão de um dos três suspeitos presos.

A jovem desapareceu no dia 15 de novembro e foi encontrada enterrada na Praia do Sol, no Sul de SC.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Bruno Fernandes, Amanda morreu por volta das 22h do feriado da Proclamação da República, 15 de novembro.

Ainda conforme a polícia, no domingo (14), ela foi para uma festa em um beach club na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis.

Na segunda, dia 15 de novembro, voltou para a praia no Sul do Estado e foi morta a tiros por um dos suspeitos.

A motivação do crime e a ligação entre os suspeitos presos — dois homens e uma mulher — não foi divulgada pela polícia. Segundo o advogado da família de Amanda, Michel Pinheiros, o trio conhecia a jovem.

Em cova rasa

No Amazonas, casos de pessoas encontradas em covas rasas marcam a violência no Estado.

O corpo de Patrick Cornélio Oliveira, de 25 anos, foi encontrado em uma cova, na rua Nova República, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital. O homem estava desaparecido há cinco dias.

De acordo com o primo da vítima, a família recebeu uma ligação de um número não identificado, informando que corpo de Patrick, estava enterrado em uma floresta nas proximidades da estação de energia elétrica da Comunidade da Fé.

