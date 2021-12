Homem é executado após se envolver em briga com criminosos em Manaus

A perícia identificou quatro disparos que atingiram cabeça e ombro da vítima | Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Um homem conhecido como "Coré", foi executado a tiros na tarde desta segunda-feira (6), por volta das 15h, dentro de uma paleteria na avenida Iraque, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima estava trabalhando desmanchando paletes, quando foi surpreendida por atiradores. A perícia identificou quatro disparos que atingiram cabeça e ombro de "Coré".

Um colega da vítima informou que jovem tinha se envolvido em briga ocorrida em um campo de futebol. As pessoas que ele teria chegado a agredir fisicamente seriam envolvidas com o tráfico de drogas e isso pode ter motivado o crime.

" Eu morava junto com o 'Coré', ele tem uma estância que é herança de família e deixou eu passar um tempo no apartamento dele. Quando ele me contou dessa briga, eu já fiquei assustado porque com pessoas do crime não se mexe. Hoje ele ainda falou comigo antes de sair para o trabalho e agora só recebemos a notícia " relatou a testemunha, que não quis se identificar.

Funcionários da paleteria onde a vítima trabalhava preferiram não repassar informações à imprensa. Câmeras de segurança do local podem ajudar nas investigações do caso.

O corpo do homem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico e reconhecimento oficial dos familiares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que irá apurar as circunstâncias e motivação do caso.

