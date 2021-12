Vídeo: pistoleiros executam homem em bar lotado

O caso ocorreu no interior de Rondônia | Foto: Reprodução

Ji-Paraná (RO) - Um circuito de câmeras de segurança registrou a execução de um homem, na madrugada de domingo (5), Ji-Parána, Rondônia. A vítima estava em um bar lotado quando foi assassinado com cinco tiros na cabeça.

Nas imagens, Ezequiel Ambrósio, de 46 anos, aparece sentado em uma mesa com amigos. Ele está distraído e não percebe a aproximação de uma mota no local. O garupa desce e atira em seguida. Ezequiel estava de costas e não teve tempo de reagir. Ele morreu ainda no local.

Frequentadores do bar entraram desespero e houve correria.

A polícia investiga a motivação do crime e deve usar as imagens para tentar identificar os suspeitos, que estão foragidos.

Câmera também flagrou execução em Manaus

Em Manaus, imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Gênesis de Nascimento, de 40 anos, foi metralhado após o show do Gusttavo Lima, no domingo (5). O caso aconteceu na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

No vídeo, é possível ver a vítima parar o seu carro em frente a um posto de combustíveis, quando poucos momentos depois um homem sai de um veículo e dispara diversos vezes contra a vítima. Segundos depois, outro carro aparece e mais dois homens atiram em Gênesis.

*Com informações do SBT News/Primeiro Impacto.

